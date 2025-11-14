Россиян предупредили о новых схемах мошенников из-за «охлаждения» сим-карт

Введенный механизм «охлаждения» сим-карт после возвращения граждан в Россию может быть использован мошенниками, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов компании «Информзащита». Главной угрозой остается социальная инженерия.

Специалисты пояснили, что злоумышленники могут попытаться перехватывать СМС-сообщения, содержащие данные для входа в личные кабинеты государственных сервисов и банковских приложений. Механизм разблокировки, как ранее уточняло Минцифры, предусматривает возможность снять ограничения раньше истечения суток именно через СМС или звонок оператора, что создает дополнительный интерес для мошенников. Технически подмена сообщений остается труднодостижимой.

На данный момент нет понимания, насколько эффективно будет работать подмена и получат ли злоумышленники техническую возможность подменить сообщение и отправить фейковое с интегрированной фишинговой ссылкой, — объяснили в «Информзащите».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что звонок с требованием срочно оплатить долг за коммунальные услуги может оказаться мошенническим. По его словам, аферисты действуют от имени управляющих компаний, создавая атмосферу спешки и угрожая отключением услуг, чтобы человек не успел проверить информацию.