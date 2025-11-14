Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:30

Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников

Доцент Щербаченко: внезапное требование оплаты ЖКХ может быть мошенническим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Звонок с требованием срочно оплатить долг за коммунальные услуги может оказаться мошенническим, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты действуют от имени управляющих компаний, создавая атмосферу спешки и угрожая отключением услуг, чтобы человек не успел проверить информацию.

Распространенная схема телефонных мошенников связана с долгами по жилищно-коммунальному хозяйству. Аферисты действуют от имени УК или служб ЖКХ. Жертве поступает звонок или сообщение с требованием срочно погасить якобы существующий долг за коммунальные услуги. Делается упор на внезапность, создается атмосфера спешки и угроза отключения услуг, чтобы человек не успел проверить информацию и под давлением перевел деньги, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что одним из популярных вариантов этой схемы является использование поддельных QR-кодов. По его словам, обычно он распространяется на бумажных носителях. Доцент подчеркнул, что при сканировании такого кода граждане попадают на фишинговый сайт, а итогом всегда становится перевод денег на фальшивые реквизиты под видом оплаты коммунальных услуг.

Один из популярных вариантов мошеннической схемы с оплатой по ЖКХ — использование поддельных QR-кодов на бумажных квитанциях. Отсканировав такой код, пользователь попадает на фишинговый сайт или инициирует перевод денег на счет мошенников. Как итог, под давлением средства отправляются на фальшивые реквизиты под видом оплаты коммунальных услуг, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники создали более 258 клонов «Почты России» для обмана граждан РФ — в частности, специалисты по безопасности с января по ноябрь текущего года выявили и заблокировали 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта. Сценарий злоумышленников заключался в предложении получить или отследить письма и посылки, для чего потенциальным жертвам следовало ввести свои персональные данные.

мошенники
злоумышленники
россияне
общество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.