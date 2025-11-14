Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников

Звонок с требованием срочно оплатить долг за коммунальные услуги может оказаться мошенническим, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты действуют от имени управляющих компаний, создавая атмосферу спешки и угрожая отключением услуг, чтобы человек не успел проверить информацию.

Распространенная схема телефонных мошенников связана с долгами по жилищно-коммунальному хозяйству. Аферисты действуют от имени УК или служб ЖКХ. Жертве поступает звонок или сообщение с требованием срочно погасить якобы существующий долг за коммунальные услуги. Делается упор на внезапность, создается атмосфера спешки и угроза отключения услуг, чтобы человек не успел проверить информацию и под давлением перевел деньги, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что одним из популярных вариантов этой схемы является использование поддельных QR-кодов. По его словам, обычно он распространяется на бумажных носителях. Доцент подчеркнул, что при сканировании такого кода граждане попадают на фишинговый сайт, а итогом всегда становится перевод денег на фальшивые реквизиты под видом оплаты коммунальных услуг.

Один из популярных вариантов мошеннической схемы с оплатой по ЖКХ — использование поддельных QR-кодов на бумажных квитанциях. Отсканировав такой код, пользователь попадает на фишинговый сайт или инициирует перевод денег на счет мошенников. Как итог, под давлением средства отправляются на фальшивые реквизиты под видом оплаты коммунальных услуг, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники создали более 258 клонов «Почты России» для обмана граждан РФ — в частности, специалисты по безопасности с января по ноябрь текущего года выявили и заблокировали 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта. Сценарий злоумышленников заключался в предложении получить или отследить письма и посылки, для чего потенциальным жертвам следовало ввести свои персональные данные.