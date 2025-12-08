ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:22

«Это много»: генерал ответил, сколько еще бойцов могут мобилизовать в ВСУ

Генерал Попов: Украина может мобилизовать около полумиллиона бойцов в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украина может мобилизовать порядка полумиллиона человек для того, чтобы продолжать боевые действия, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Так он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского, который заявил, что страна должна увеличить обороноспособность, в частности, путем усиления мобилизации. По словам Попова, не стоит ждать в ближайшее время значительного упадка в рядах украинской армии на переднем крае фронта.

Я думаю, минимум полмиллиона человек на Украине еще могут мобилизовать. Это очень много. Мы не будем рассчитывать на то, что будет провал в мобилизационных вопросах. На переднем крае ВСУ значительного упадка мы не заметим. И надо сказать, что качественный состав в украинской армии пока еще не весь истрачен. Мы уничтожаем его, но все равно, запас прочности сохраняется. Чувствуется, что это не те силы, которые были два-три года назад, но все равно, — высказался генерал.

Ранее глава украинской Государственной службы качества образования Руслан Гурак заявил, что более 50 тыс. студентов старше 25 лет отчислены из высших и средних учебных заведений страны в результате масштабных проверок. По его словам, еще около 200 тыс. потенциальных призывников остаются в системе образования.

СВО
Украина
ВСУ
мобилизации
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
