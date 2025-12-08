Директор Долиной раскрыл последствия скандала с ее квартирой

ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:16

После скандала с продажей квартиры народной артистке России Ларисе Долиной придется все начинать с нуля, сообщил в беседе с aif.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. По его словам, исполнительница продолжает выполнять запланированное в ее рабочем графике, включая выпуск новых песен и программ.

Честно скажу, тут тот самый случай, когда надо все начинать с нуля, — сказал директор артистки.

Представитель Долиной призвал посетителей концертов «видеть правду», а не читать комментарии с призывами к отмене артистки в социальных сетях. Здоровье певицы остается главным в сложившейся ситуации, подчеркнул Пудовкин.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что попавшая в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певица за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее словам, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала.

До этого врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

