Правозащитница предупредила о предновогодних схемах мошенничества

Перед Новым годом мошенники будут заманивать жертв скидками и акциями, рассказала 360.ru правозащитница, эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб. По ее словам, мошенники могут притвориться сотрудниками соцфонда или службы доставки.

Также нужно бояться не только электронных мошенников, но и самых настоящих, потому что под видом Деда Мороза будут орудовать банды аферистов, которые будут втираться в доверие. Будут приходить к пожилым людям и обкрадывать их, — рассказала Дуб.

Правозащитница отметила, что аферисты часто перед праздниками создают фальшивые лотереи или сборы на лечение больных детей. Она призвала перепроверять информацию.

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя.