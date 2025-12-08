Названа причина смерти народного артиста Сулимова

Причиной смерти народного артиста России Владимира Сулимова стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в Государственном академическом театре имени Моссовета. Ранее сообщалось, что актер скончался сегодня, 8 декабря, на 90-м году жизни.

Владимир Сергеевич (Сулимов - NEWS.ru) умер после длительной болезни, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что скончался американо-японский актер Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по ролям сегуна в фильме «47 ронинов» и Шанг Цунга в «Мортал Комбат». Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет.

До этого в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onions и (Sittin' on) the Dock of the Bay. По словам соратника музыканта Эдди Гора, Кроппер находился в реабилитационном центре в Нэшвилле, но даже там продолжал работать над новой музыкой.