08 декабря 2025 в 13:46

Избрана мера для бойца ММА за осквернение памятника ветеранам МЧС

В Москве суд назначил 30 суток ареста бойцу Исмаилову за осквернение памятника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дорогомиловский суд Москвы арестовал бойца ММА Заура Исмаилова на месяц, передает ТАСС. Спортсмен задержан по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС. Речь идет об инциденте на Кременчугской улице.

По данным следствия, Исмаилов обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений. По данным агентства, вину он признал в полном объеме и выразил раскаяние.

При этом во время задержания спортсмен сопротивлялся. Адвокат указал, что у обвиняемого имеется рассеянный склероз и что он оказывал финансовую помощь мобилизованным. Сам Исмаилов в суде заявил, что не понял, что произошло, и возражал против заключения под стражу. По итогам доследственной проверки органы примут решение в рамках законодательства РФ.

Ранее член Общественной палаты Максим Григорьев призвал жестко реагировать на выходку бойца ММА, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. По его словам, финансовые потери станут действенным инструментом в подобных ситуациях.

