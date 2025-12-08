ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:28

Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могут уничтожить Одесский порт в ответ на диверсии ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы РФ могут уничтожить Одесский и Николаевский порты в ответ на украинские диверсии против российских танкеров в Черном море, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Киев совершает такие атаки исключительно для того, чтобы рассорить Москву и Анкару.

ВСУ атакуют российские танкеры с одной целью — поссорить РФ и Турцию. Провокация осуществляется в турецких водах, Анкара должна была обеспечивать безопасность наших кораблей. Но мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит — киевский режим. Поэтому президент России Владимир Путин сказал, что мы не будем отвечать Анкаре, а ответ последует киевскому режиму, и в первую очередь пострадают порты Одессы и Николаева, — высказался Кнутов.

Он отметил, что удары также должны быть нацелены на суда, доставляющие вооружение Украине независимо от их принадлежности. По его мнению, не исключено, что для осуществления поставленной задачи будет применена баллистическая ракета «Орешник».

Также в ответ на диверсии ВСУ в Черном море должны быть нанесены удары по тем кораблям, которые доставляют оружие Украине. Эти суда надо вывести из строя независимо от того, какой стране они принадлежат. Уже нанесен ряд массированных ракетных ударов, в том числе по портовым сооружениям и объектам, на которые выгружалась натовская техника. Если на сегодняшний день киевский режим не осознает последствий наших ударов, то я не исключаю, это моя личная точка зрения, что в один из моментов прилетит «Орешник», который просто превратит одесский порт в один большой котлован, — резюмировал Кнутов.

Ранее политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль заявил, что правительство Великобритании активно предпринимает шаги по провоцированию столкновения России и Турции в Черном море. По его словам, желание европейских стран переложить противостояние с Москвой на Анкару является одной из главных угроз для Турции.

Россия
Турция
Украина
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына отправили в СИЗО
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.