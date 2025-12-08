Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией

Вооруженные силы РФ могут уничтожить Одесский и Николаевский порты в ответ на украинские диверсии против российских танкеров в Черном море, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Киев совершает такие атаки исключительно для того, чтобы рассорить Москву и Анкару.

ВСУ атакуют российские танкеры с одной целью — поссорить РФ и Турцию. Провокация осуществляется в турецких водах, Анкара должна была обеспечивать безопасность наших кораблей. Но мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит — киевский режим. Поэтому президент России Владимир Путин сказал, что мы не будем отвечать Анкаре, а ответ последует киевскому режиму, и в первую очередь пострадают порты Одессы и Николаева, — высказался Кнутов.

Он отметил, что удары также должны быть нацелены на суда, доставляющие вооружение Украине независимо от их принадлежности. По его мнению, не исключено, что для осуществления поставленной задачи будет применена баллистическая ракета «Орешник».

Также в ответ на диверсии ВСУ в Черном море должны быть нанесены удары по тем кораблям, которые доставляют оружие Украине. Эти суда надо вывести из строя независимо от того, какой стране они принадлежат. Уже нанесен ряд массированных ракетных ударов, в том числе по портовым сооружениям и объектам, на которые выгружалась натовская техника. Если на сегодняшний день киевский режим не осознает последствий наших ударов, то я не исключаю, это моя личная точка зрения, что в один из моментов прилетит «Орешник», который просто превратит одесский порт в один большой котлован, — резюмировал Кнутов.

Ранее политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль заявил, что правительство Великобритании активно предпринимает шаги по провоцированию столкновения России и Турции в Черном море. По его словам, желание европейских стран переложить противостояние с Москвой на Анкару является одной из главных угроз для Турции.