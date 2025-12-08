Экономист предупредил Финляндию о необратимых последствиях разрыва с РФ Экономист Зайнуллин: разрыв связей с Россией обернется для Финляндии катастрофой

Финляндия рискует столкнуться с экономической катастрофой из-за разрыва связей с Россией, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в разговоре с агентством «Прайм». Эксперт указал, что Хельсинки тратит значительную часть своих ресурсов на военные авантюры.

Потеря российского рынка сильно ударила по сотням компаний, которые не смогли быстро найти альтернативы в более конкурентной Европе или Азии, — отметил он.

Зайнуллин считает, что Финляндии в условиях кризиса следует оптимизировать расходы и выделить деньги на помощь внутреннему бизнесу и гражданам. Вместо этого Хельсинки в 2026 году планирует направить на оборону €6,3 млрд, указывает экономист. По его словам, столь «самоубийственная политика» может сильно ударить по экономике страны.

Так, по данным агентства Suomen Asiakastieto, свыше трех тысяч компаний подали заявления на оформление банкротства по состоянию на конец ноября. Это абсолютный рекорд для страны в XXI веке. Общее число людей, потерявших работу, составило 12,4 тыс. При этом безработица достигла самых высоких показателей с 2009 года (10,3%).

До этого политолог Юрий Светов заявил NEWS.ru, что Финляндия уже никогда не вернет прежние нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией. По его словам, десятилетия сотрудничества были перечеркнуты решением страны вступить в НАТО под предлогом страха перед РФ.