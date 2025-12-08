ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:51

Экономист предупредил Финляндию о необратимых последствиях разрыва с РФ

Экономист Зайнуллин: разрыв связей с Россией обернется для Финляндии катастрофой

Фото: Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Финляндия рискует столкнуться с экономической катастрофой из-за разрыва связей с Россией, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в разговоре с агентством «Прайм». Эксперт указал, что Хельсинки тратит значительную часть своих ресурсов на военные авантюры.

Потеря российского рынка сильно ударила по сотням компаний, которые не смогли быстро найти альтернативы в более конкурентной Европе или Азии, — отметил он.

Зайнуллин считает, что Финляндии в условиях кризиса следует оптимизировать расходы и выделить деньги на помощь внутреннему бизнесу и гражданам. Вместо этого Хельсинки в 2026 году планирует направить на оборону €6,3 млрд, указывает экономист. По его словам, столь «самоубийственная политика» может сильно ударить по экономике страны.

Так, по данным агентства Suomen Asiakastieto, свыше трех тысяч компаний подали заявления на оформление банкротства по состоянию на конец ноября. Это абсолютный рекорд для страны в XXI веке. Общее число людей, потерявших работу, составило 12,4 тыс. При этом безработица достигла самых высоких показателей с 2009 года (10,3%).

До этого политолог Юрий Светов заявил NEWS.ru, что Финляндия уже никогда не вернет прежние нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией. По его словам, десятилетия сотрудничества были перечеркнуты решением страны вступить в НАТО под предлогом страха перед РФ.

Финляндия
Россия
экономика
кризисы
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.