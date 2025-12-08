«Пропади они пропадом»: политолог о кризисе Финляндии из-за разрыва с РФ Политолог Светов: Финляндия не вернет прежние отношения с Россией

Финляндия уже никогда не вернет прежние нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, десятилетия сотрудничества были перечеркнуты решением страны вступить в НАТО под предлогом страха перед РФ.

Да пропади они пропадом. Мы с финнами 80 лет поддерживали нормальные, взаимовыгодные отношения. Финляндия развивалась, а потом сказала, что боится Россию и хочет быть членом НАТО, защищаться от РФ. Страна закрыла границу, установила заборы и прервала сообщение. Уже не будет таких отношений между странами, которые были раньше. Откроют ли границу, поедут ли наши туда — это большой вопрос, — пояснил Светов.

По словам политолога, в текущей ситуации виновато не только финское правительство, но и сам народ, поддержавший антироссийский курс. Он добавил, что Москва неоднократно предупреждала Хельсинки о возможных последствиях враждебных действий в рамках Североатлантического альянса.

Не надо питать иллюзии, что финская власть разрушила отношения с РФ. Это сделали сами финны, которые выбрали этих людей. Народ суверенной страны сделал выбор, что не хочет иметь с нами никаких отношений: ни экономических, ни культурных. Мы их предупреждаем — если вместе с НАТО будете проводить агрессивную политику и учения, в которых имитируете атаки на РФ, то Финляндии не будет, — резюмировал Светов.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что Финляндия переживает серьезный экономический кризис, всплеск банкротств и рост безработицы после разрыва экономических связей с Россией. По его словам, страна оказалась на грани масштабного экономического обвала.