ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:43

«Пропади они пропадом»: политолог о кризисе Финляндии из-за разрыва с РФ

Политолог Светов: Финляндия не вернет прежние отношения с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Финляндия уже никогда не вернет прежние нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, десятилетия сотрудничества были перечеркнуты решением страны вступить в НАТО под предлогом страха перед РФ.

Да пропади они пропадом. Мы с финнами 80 лет поддерживали нормальные, взаимовыгодные отношения. Финляндия развивалась, а потом сказала, что боится Россию и хочет быть членом НАТО, защищаться от РФ. Страна закрыла границу, установила заборы и прервала сообщение. Уже не будет таких отношений между странами, которые были раньше. Откроют ли границу, поедут ли наши туда — это большой вопрос, — пояснил Светов.

По словам политолога, в текущей ситуации виновато не только финское правительство, но и сам народ, поддержавший антироссийский курс. Он добавил, что Москва неоднократно предупреждала Хельсинки о возможных последствиях враждебных действий в рамках Североатлантического альянса.

Не надо питать иллюзии, что финская власть разрушила отношения с РФ. Это сделали сами финны, которые выбрали этих людей. Народ суверенной страны сделал выбор, что не хочет иметь с нами никаких отношений: ни экономических, ни культурных. Мы их предупреждаем — если вместе с НАТО будете проводить агрессивную политику и учения, в которых имитируете атаки на РФ, то Финляндии не будет, — резюмировал Светов.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что Финляндия переживает серьезный экономический кризис, всплеск банкротств и рост безработицы после разрыва экономических связей с Россией. По его словам, страна оказалась на грани масштабного экономического обвала.

Финляндия
Россия
НАТО
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.