В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца В Японии в колл-центре по оказанию секс-услуг нашли фрагменты тела младенца

В Токио в холодильнике колл-центра, связанного со сферой секс-услуг, обнаружили фрагменты тела младенца, сообщает Japan Times со ссылкой на японскую полицию. Голова ребенка была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги помещены в контейнер для еды. Найти туловище на месте происшествия не удалось.

Вызов поступил от сотрудника колл-центра. Он заявил, что обнаружил в холодильнике нечто, похожее на голову ребенка. Прибывшие на место правоохранители обследовали холодильник и нашли в нем отрезанную голову, а также руки и ноги младенца.

Малышу было всего несколько месяцев. Его пол пока неизвестен. Полиция ведет расследование по статьям о расчленении и оставлении тела.

По свидетельствам местных жителей, здание использовалось как место ожидания для секс-работниц. Один из соседей отметил, что часто видел женщин, входящих и выходящих из этого колл-центра, и был шокирован произошедшим.

