Муж финалистки «Мисс Швейцария» убил ее и пропустил через блендер Муж финалистки «Мисс Швейцария» Йоксимович задушил ее и перемолол в блендере

Мужа финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» Кристины Йоксимович обвинили в ее убийстве, передает People. Правоохранительные органы выяснили, что девушка была убита с применением лобзика, садовых ножниц и ножа. После этого супруг расчленил тело и измельчил некоторые фрагменты в блендере, после чего растворил их в химическом растворе.

Изуродованные останки девушки были обнаружены в феврале 2024 года. Главным подозреваемым сразу стал ее муж Томас. Сначала он заявил, что нашел жену мертвой и расчленил ее в панике. В марте 2024 года он признался в преступлении, но утверждал, что женщина напала на него с ножом, и он действовал в целях самообороны. Экспертиза опровергла его слова.

Суд кантона Базель-Ланд только недавно вынес окончательные обвинения. Знакомые Йоксимович также рассказали, что ее супруг был жестоким человеком, который применял к ней насилие.

Ранее бывшая королева красоты Тринити Поуг была приговорена к пожизненному заключению за убийство сына своего молодого человека. Ей были предъявлены шесть обвинений, из которых присяжные признали ее виновной в пяти пунктах, оправдав только по одному из эпизодов умышленного убийства. Пострадавший ребенок скончался от тяжелых травм мозга и печени. После ареста Поуг лишили титула мисс Доналсонвилл, который она получила в 2023 году.