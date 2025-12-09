ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:28

Королеве красоты вынесли приговор за жестокое убийство сына возлюбленного

В США королеву красоты лишили свободы и титула за убийство сына возлюбленного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшая королева красоты — 20-летняя американка Тринити Мэдисон Поуг — забила сына своего молодого человека Джулиана Уильямса до смерти в комнате в общежитии, передает Court TV. Инцидент произошел в январе прошлого года в штате Джорджия. Девушку приговорили к пожизненному лишению свободы.

В общей сложности Поуг предъявили шесть обвинений: умышленное убийство, жестокое обращение с детьми первой степени, два эпизода умышленного убийства и два эпизода нанесения побоев при отягчающих обстоятельствах. В прошлом году Поуг не признала себя виновной. Присяжные признали ее виновной по пяти пунктам обвинения и оправдали только по пункту умышленного убийства, — сказано в материале.

В материале сказано, что ребенка доставили в больницу с повреждениями мозга и печени. Травмы были настолько тяжелыми, что мальчика не смогли спасти.

Поуг была коронована как «Мисс Доналсонвилл» в 2023 году. Доналсонвилл находится примерно в четырех часах езды к югу от Атланты. Девушку лишили титула после ареста.

Ранее сообщалось, что мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании, побывав в сексуальном рабстве. По словам мужчины, женщина из Нигерии дала ему приют в Соединенном Королевстве и принуждала к интимному обслуживанию своих друзей и ее самой. За это она давала пленнику жилье и еду.

