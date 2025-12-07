Защита вдовы расчлененного рэпера не согласилась с приговором

Защита Марины Кохал — вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которой назначили 12,5 года лишения свободы по делу об убийстве мужа, подала апелляционную жалобу на приговор, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что сама жалоба поступила в инстанцию в начале декабря.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор 21 ноября. После оглашения решения женщину сразу же заключили под стражу в зале суда. После этого адвокаты осужденной заявили журналистам, что называют вердикт незаконным. Представитель потерпевшей стороны, наоборот, считает наказание справедливым.

Ранее сообщалось, что Кохал стало плохо во время заседания. В здание суда прибыла бригада медиков, которой пришлось идти через толпу журналистов.

До этого адвокат Вадим Багатурия счел наказание справедливым. Однако, по его словам, такой срок за совершенное преступление нельзя назвать жестоким даже с учетом того, что виновная является женщиной. Он добавил, что за подобные преступления в некоторых случаях дают от 15 лет.