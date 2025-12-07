ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:11

Защита вдовы расчлененного рэпера не согласилась с приговором

Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжаловал приговор

Марина Кохал Марина Кохал Фото: t.me/SPbGS
Читайте нас в Дзен

Защита Марины Кохал — вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которой назначили 12,5 года лишения свободы по делу об убийстве мужа, подала апелляционную жалобу на приговор, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что сама жалоба поступила в инстанцию в начале декабря.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор 21 ноября. После оглашения решения женщину сразу же заключили под стражу в зале суда. После этого адвокаты осужденной заявили журналистам, что называют вердикт незаконным. Представитель потерпевшей стороны, наоборот, считает наказание справедливым.

Ранее сообщалось, что Кохал стало плохо во время заседания. В здание суда прибыла бригада медиков, которой пришлось идти через толпу журналистов.

До этого адвокат Вадим Багатурия счел наказание справедливым. Однако, по его словам, такой срок за совершенное преступление нельзя назвать жестоким даже с учетом того, что виновная является женщиной. Он добавил, что за подобные преступления в некоторых случаях дают от 15 лет.

приговоры
суды
расчленители
рэперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.