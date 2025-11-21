Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Могла получить больше»: адвокат о приговоре Кохал за убийство Картрайта

Юрист Багатурия назвал 12-летний срок Кохал справедливым наказанием за убийство

Марина Кохал Марина Кохал Фото: t.me/SPbGS
Наказание в виде 12,5 года лишения свободы, которое суд вынес Марине Кохал за убийство мужа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), является справедливым, хотя и могло быть более суровым, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, такой срок за совершенное преступление нельзя назвать жестоким даже с учетом того, что виновная является женщиной.

Нельзя сказать, что наказание вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал довольно жестокое. Даже с учетом того, что она женщина, оно вполне себе справедливо. Вообще, за такое убийство дается от 7 до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ. Поэтому она могла получить и более суровое наказание, но суд счел, наверное, это избыточным и оценил смягчающие обстоятельства, — пояснил Багатурия.

Ранее Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал Кохал виновной в убийстве Энди Картрайта и назначил ей 12,5 года колонии общего режима. Рэпер был убит летом 2020 года. По версии следствия, Кохал совершила убийство во время конфликта, после чего расчленила тело мужа.

