21 ноября 2025 в 17:12

Вдову рэпера Картрайта приговорили к 12,5 годам колонии за его убийство

Марина Кохал Марина Кохал Фото: t.me/SPbGS
Вдова рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Марина Кохал признана виновной в его убийстве, сообщает ТАСС. Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил женщину к 12,5 годам колонии общего режима.

Суд приговорил: признать Кохал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Следователи считают, что жена убила его в результате конфликта, после чего расчленила тело. В квартире были обнаружены пять пакетов с фрагментами тела музыканта. Сама Кохал утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиками.

В Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего 54-летнего собутыльника, после того как он сделал ей непристойное предложение. По версии следствия, после словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла мужчине не менее трех ударов в область груди и бедра. От полученных ранений он скончался на месте.

