26 сентября 2025 в 12:35

Пенсионерка убила мужчину из-за непристойного предложения

В Тюменской области 73-летняя женщина арестована за убийство знакомого

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего 54-летнего собутыльника, после того как он сделал ей непристойное предложение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области. Конфликт произошел 22 сентября 2025 года во время совместного распития спиртного в квартире.

По версии следствия, после словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла мужчине не менее трех ударов в область груди и бедра. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Суд арестовал подозреваемую по ходатайству следствия. С пенсионеркой провели необходимые следственные действия и предъявили официальное обвинение в убийстве.

Ранее жителя Индонезии задержали по подозрению в убийстве школьницы. Конфликт между ними возник из-за отказа купить 15-летней любовнице смартфон iPhone. Мужчина избил ее деревянной палкой до потери сознания, а затем сбросил тело в реку, чтобы скрыть следы преступления.

До этого житель Ульяновской области ударил ножом таксиста четыре раза и угнал его машину. Пассажир попал в ДТП, после чего его госпитализировали. Против россиянина возбудили уголовное дело об убийстве.

пенсионерки
убийства
Тюменская область
обвинения
