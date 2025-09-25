Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:47

Пассажир зарезал ножом таксиста и угнал его машину

В Ульяновской области мужчина четыре раза ударил ножом таксиста и угнал машину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ульяновской области мужчина четыре раза ударил ножом таксиста и угнал его машину, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. После этого подозреваемый попал в ДТП, его отвезли в больницу. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте преступления работают криминалисты.

В ходе поездки он (подозреваемый. — NEWS.ru) нанес не менее четырех ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль транспортного средства, — говорится в сообщении.

Ранее житель Москвы зарезал отверткой 30-летнюю уборщицу, которая отказалась убираться в его квартире из-за сильного захламления. По данным источника, 48-летний мужчина после нападения поджег квартиру на Валдайском проезде и скрылся, оставив потерпевшую в горящем помещении.

До этого стало известно об убийстве кандидата экономических наук Евгения Яшина в городе Красноуфимске Свердловской области. Подозреваемый, 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина, нанес 70-летнему предпринимателю несколько ножевых ранений утром 22 сентября после спора из-за цены на антикварный предмет.

Россия
Ульяновская область
таксисты
пассажиры
нападения
