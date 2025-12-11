Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 20:08

Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом

Олимпийскую чемпионку Гизин увезли на вертолете с горнолыжной трассы

Мишель Гизин Мишель Гизин Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press
Двукратную олимпийскую чемпионку Мишель Гизин вертолетом эвакуировали с трассы и доставили в больницу в Санкт-Морице. Швейцарская горнолыжница на скорости свыше 110 км/ч влетела в ограждение во время тренировки перед этапом Кубка мира, сообщает портал 20min.

В материале говорится, что у спортсменки травмы левого колена и правой руки, при этом серьезных повреждений головы, шеи и спины не зафиксировано. В момент погрузки в вертолет на ее лице были видны ссадины.

Гизин стала третьей олимпийской чемпионкой в сборной Швейцарии, получившей серьезные травмы за последний месяц. До нее из строя выбыли чемпионка Пекина-2022 Лара Гут-Бехрами и призер Игр Коринн Зутер.

Ранее лыжница Татьяна Сорина получила травму лица во время соревнований Кубка России в Тюмени. Олимпийская чемпионка уточнила, что инцидент произошел в ходе борьбы с другой участницей, Евгенией Крупицкой, на дистанции свободным стилем.

До этого журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал завершить «бардак» в российских лыжных гонках. Такое заявление он сделал на фоне скандала с участием Александра Большунова и Александра Бакурова на этапе Кубка страны.

