Татьяна Сорина рассказала о самочувствии после инцидента на Кубке России

Татьяна Сорина после финиша гонки на 10 км свободным стилем среди женщин Кубка России по лыжным гонкам в Казани

Татьяна Сорина рассказала о самочувствии после инцидента на Кубке России Лыжница Сорина пострадала от удара палкой по лицу во время гонки в Тюмени

Лыжница Татьяна Сорина получила травму лица во время соревнований Кубка России в Тюмени. В эфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка уточнила, что инцидент произошел в ходе борьбы с другой участницей, Евгенией Крупицкой, на дистанции свободным стилем.

Сорина пояснила, что во время плотного контакта палка соперницы попала ей в лицо, что привело к порезу и кровотечению. В итоге Крупицкая заняла второе место, в то время как Сорина финишировала лишь 12-й.

Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее, — сказала Сорина.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Позже президент норвежской федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг выразила недовольство решением CAS, позволившего российским лыжникам и сноубордистам выступать на международной арене. Она подчеркнула, что Норвегия продолжает придерживаться прежней точки зрения относительно участия россиян в соревнованиях.