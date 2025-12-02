Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев

В Норвегии разочарованы вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским лыжникам и сноубордистам участвовать в международных соревнованиях, заявила президент национальной федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг в эфире телеканала TV 2. Она подтвердила, что позиция Норвегии по данному вопросу остается неизменной.

Мы, естественно, разочарованы таким заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой, но вместе с другими странами — членами FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. — NEWS.ru) мы, конечно же, должны разобраться с этим. Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой, — сказала Дюрхауг.

Напомним, что FIS отстранила российских спортсменов от участия в своих турнирах в 2022 году. Поводом для этого решения стала политическая обстановка, связанная с событиями на Украине.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.