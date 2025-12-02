Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:48

Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев

Федерация лыжного спорта Норвегии разочарована из-за допуска россиян на турниры

Туве Дюрхауг Туве Дюрхауг Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Норвегии разочарованы вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским лыжникам и сноубордистам участвовать в международных соревнованиях, заявила президент национальной федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг в эфире телеканала TV 2. Она подтвердила, что позиция Норвегии по данному вопросу остается неизменной.

Мы, естественно, разочарованы таким заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой, но вместе с другими странами — членами FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. — NEWS.ru) мы, конечно же, должны разобраться с этим. Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой, — сказала Дюрхауг.

Напомним, что FIS отстранила российских спортсменов от участия в своих турнирах в 2022 году. Поводом для этого решения стала политическая обстановка, связанная с событиями на Украине.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Россия
Норвегия
лыжники
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты смогли уговорить россиян покинуть самолет после посадки в Актау
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянск-Узлового
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.