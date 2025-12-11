Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО

Представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Financial Times о возможном выходе США из НАТО и сближении с Россией «придуманной историей». Она заявила, что для Вашингтона Альянс является механизмом получения колоссальных финансовых средств.

Мы неоднократно давали оценку таким утечкам западных СМИ, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, это очередная придуманная история или спекуляция. Тем более указанное издание было замечено [в этом] неоднократно, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что сегодня Североатлантический альянс для США — это инструмент получения средств, определяемых процентом от ВВП стран-участниц.

Кто же, так сказать, от такой дойной коровы-то откажется? — отметила она.

Ранее газета Financial Times написала, что новая Стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от Европы и сближение с Россией. В стратегическом документе содержатся критические оценки в адрес ЕС. В частности, в нем говорится, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания».