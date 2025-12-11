Российское издание приостановило работу

Редакция издания URA.RU прекратит работу на 72 часа, сообщил новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко. В эфире РБК он пояснил, что это время новое руководство посвятит «переговорам с журналистами». Они продлятся до 10:00 (08:00 мск) 14 декабря.

У компании колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат. С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти 10 лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб, — сказал он.

По словам нового директора, неэффективное управление сопровождалось завышенными выплатами главе редколлегии Михаилу Вьюгину. Ткаченко уточнил, что премии Вьюгина достигали 30–35 млн рублей в год, а ежемесячная зарплата — 6 млн рублей.

Ранее появилась информация, что по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова допросили еще одного сотрудника полиции. Сотрудница ведомства подтвердила, что в отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией. Отмечается, что ввиду отсутствия пометок журналисты не могли знать, что работают с запрещенной для третьих лиц информацией.