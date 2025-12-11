Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 20:17

Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина

Задержанный в Польше Бутягин отправился в евротур с лекциями о Помпеях

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Задержанный в Польше археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин сообщил в Telegram-канале, что читал в европейских странах лекции о Помпеях. Ученый написал, что выступление в Варшаве было запланировано на 4 декабря.

Отправляюсь в короткий евротур с рассказом о Помпеях, надеюсь везде успеть. 1 декабря — Прага, 2 декабря — Амстердам, 4 декабря — Варшава, 5 декабря — Белград, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж делает все возможное в ситуации с задержанием Бутягина в Польше. Ученый был в отпуске и не вышел на работу 11 декабря, а коллеги узнали о произошедшем из публикаций польских СМИ. В пресс-службе учреждения подтвердили, что Бутягин соблюдал международные юридические и этические нормы археологических исследований и получал необходимые разрешения на раскопки.

До этого временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что Бутягин осознает абсурдность обвинений, которые выдвигаются против него. По его словам, ученый догадывался, что попал в поле зрения украинских властей, но не ожидал, что те перейдут к активным действиям.

Польша
задержания
археологи
Эрмитаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.