Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина Задержанный в Польше Бутягин отправился в евротур с лекциями о Помпеях

Задержанный в Польше археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин сообщил в Telegram-канале, что читал в европейских странах лекции о Помпеях. Ученый написал, что выступление в Варшаве было запланировано на 4 декабря.

Отправляюсь в короткий евротур с рассказом о Помпеях, надеюсь везде успеть. 1 декабря — Прага, 2 декабря — Амстердам, 4 декабря — Варшава, 5 декабря — Белград, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж делает все возможное в ситуации с задержанием Бутягина в Польше. Ученый был в отпуске и не вышел на работу 11 декабря, а коллеги узнали о произошедшем из публикаций польских СМИ. В пресс-службе учреждения подтвердили, что Бутягин соблюдал международные юридические и этические нормы археологических исследований и получал необходимые разрешения на раскопки.

До этого временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что Бутягин осознает абсурдность обвинений, которые выдвигаются против него. По его словам, ученый догадывался, что попал в поле зрения украинских властей, но не ожидал, что те перейдут к активным действиям.