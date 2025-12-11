Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео

Школьницу, получившую ожоги из-за прорыва трубы на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, эвакуировали на носилках, сообщает 78.ru. На кадрах, снятых очевидцами, девятилетнюю девочку несут сразу несколько спасателей.

В АО «Теплосеть Петербурга» при этом отметили, что ребенок не получил травм — просто испугался. Ей оказали психологическую помощь. По предварительной информации, девочка была на месте ЧП с двумя подругами — они не пострадали.

Из-за прорыва трубы обвалился асфальт. Минимум три машины получили повреждения. В «Теплосети» заявили, что владельцы пострадавших авто получат компенсацию. Кроме того, на это фоне рухнула крыша веранды ресторана. Пострадавших нет, так как она закрыта на зиму.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы пострадали два человека. Ожоги получили 70-летний пенсионер и ребенок. Предположительно, девочка пыталась перебежать через разлив горячей воды, чтобы «поснимать блог». На месте ЧП работают экстренные службы. На устранение аварии потребуется до 24 часов.