Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:20

Мосгорсуд изменил приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

Суд отменил часть наказания для экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Кирилл Якубовский Кирилл Якубовский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Московский городской суд принял решение изменить приговор Пресненского суда по делу экс-совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, освободив его от наказания по части эпизодов, передает ТАСС. Обвинение касалось хищения более $126 млн (10 млрд рублей) у ряда зарубежных компаний. Сам Якубовский ранее получил восемь лет колонии.

Один из участников процесса сообщил агентству, что бизнесмен останется в следственном изоляторе в связи с существованием второго уголовного дела. Согласно решению суда, часть наказания была аннулирована по истечении сроков давности привлечения к ответственности, в то время как прочие эпизоды приговора остались без изменений. Однако из-за расследования второго уголовного производства все обвиняемые остаются под стражей до разрешения дела.

Рассмотрение продолжалось в несколько этапов: в апреле районный суд вынес Якубовскому восемь лет лишения свободы, тогда же Масловскому присудили 13,5 года, а Безрукову — пять лет. Теперь инстанция применила новый подход к части обвинений.

Ранее железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил экс-налогового инспектора Ярослава Морозова к штрафу в 3 млн рублей. Фигуранта уголовного дела признали виновным в получении взятки в размере 155 тыс. рублей.

суды
приговоры
Азбука вкуса
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.