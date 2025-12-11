Мосгорсуд изменил приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

Московский городской суд принял решение изменить приговор Пресненского суда по делу экс-совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, освободив его от наказания по части эпизодов, передает ТАСС. Обвинение касалось хищения более $126 млн (10 млрд рублей) у ряда зарубежных компаний. Сам Якубовский ранее получил восемь лет колонии.

Один из участников процесса сообщил агентству, что бизнесмен останется в следственном изоляторе в связи с существованием второго уголовного дела. Согласно решению суда, часть наказания была аннулирована по истечении сроков давности привлечения к ответственности, в то время как прочие эпизоды приговора остались без изменений. Однако из-за расследования второго уголовного производства все обвиняемые остаются под стражей до разрешения дела.

Рассмотрение продолжалось в несколько этапов: в апреле районный суд вынес Якубовскому восемь лет лишения свободы, тогда же Масловскому присудили 13,5 года, а Безрукову — пять лет. Теперь инстанция применила новый подход к части обвинений.

