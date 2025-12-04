Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:42

В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил экс-налогового инспектора Ярослава Морозова к штрафу в 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Его признали виновным в получении взятки в 155 тысяч рублей.

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбург, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному по совокупности приговоров наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах налоговой службы на срок пять лет, — говорится в приговоре.

Отмечается, что осужденный в промежуток с февраля 2019-го по ноябрь 2023 года, незаконно получал деньги в виде взяток от пяти коммерсантов, занимающихся торговлей в павильонах Железнодорожного района Екатеринбурга. Общая сумма полученных им незаконных денежных средств составила 155 тысяч рублей.

Ранее в СК России сообщили, что в отношении двух менеджеров «ГВСУ по специальным объектам» возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, чиновники получили автомобиль Lexus и наличные на общую сумму более 12 млн рублей от руководителя ООО «Комплитстрой групп».

Россия
ФНС
взятки
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.