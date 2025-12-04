В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки

В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил экс-налогового инспектора Ярослава Морозова к штрафу в 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Его признали виновным в получении взятки в 155 тысяч рублей.

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбург, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному по совокупности приговоров наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах налоговой службы на срок пять лет, — говорится в приговоре.

Отмечается, что осужденный в промежуток с февраля 2019-го по ноябрь 2023 года, незаконно получал деньги в виде взяток от пяти коммерсантов, занимающихся торговлей в павильонах Железнодорожного района Екатеринбурга. Общая сумма полученных им незаконных денежных средств составила 155 тысяч рублей.

Ранее в СК России сообщили, что в отношении двух менеджеров «ГВСУ по специальным объектам» возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, чиновники получили автомобиль Lexus и наличные на общую сумму более 12 млн рублей от руководителя ООО «Комплитстрой групп».