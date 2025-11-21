Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал во время избрания меры пресечения в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство

Убийце рэпера Энди Картрайта стало плохо в суде Вдове и убийце рэпера Энди Картрайта стало плохо во время оглашения приговора

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал стало плохо во время суда, сообщает Telegram-канал «112». Это произошло во время оглашения приговора. Кохал приговорили к 12,5 годам колонии общего режима.

Судя по опубликованным кадрам из суда, на место прибыла бригада скорой помощи. Медики прошли через толпу журналистов.

Ранее Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал вдову рэпера Александра Юшко виновной в убийстве музыканта и назначил ей 12,5 лет колонии общего режима. Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По версии следствия, Кохал совершила убийство во время конфликта, после чего расчленила тело погибшего. В жилом помещении были обнаружены пять пакетов с частями тела музыканта. Сама осужденная утверждала, что ее супруг скончался от передозировки наркотическими веществами.

