Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:28

Убийце рэпера Энди Картрайта стало плохо в суде

Вдове и убийце рэпера Энди Картрайта стало плохо во время оглашения приговора

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал во время избрания меры пресечения в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал во время избрания меры пресечения в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 лет колонии за его убийство Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал стало плохо во время суда, сообщает Telegram-канал «112». Это произошло во время оглашения приговора. Кохал приговорили к 12,5 годам колонии общего режима.

Судя по опубликованным кадрам из суда, на место прибыла бригада скорой помощи. Медики прошли через толпу журналистов.

Ранее Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал вдову рэпера Александра Юшко виновной в убийстве музыканта и назначил ей 12,5 лет колонии общего режима. Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По версии следствия, Кохал совершила убийство во время конфликта, после чего расчленила тело погибшего. В жилом помещении были обнаружены пять пакетов с частями тела музыканта. Сама осужденная утверждала, что ее супруг скончался от передозировки наркотическими веществами.

До этого появилась информация, что обвинение требовало пожизненного лишения свободы для Игната Кузина, завербованного Службой безопасности Украины и обвиняемого в организации взрыва в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик. Подсудимый полностью признал свою вину. Дело в отношении Кузина рассматривается 2-м западным окружным военным судом в закрытом судебном заседании.

рэперы
убийцы
приговоры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В здании одесского ТЦК прогремел взрыв
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.