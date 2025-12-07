ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:11

Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя

Дерипаска заявил о смирении после очередного разговора с главой Центробанка

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Миллиардер Олег Дерипаска сообщил о завершении периода открытой критики в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Бизнесмен признал, что больше не вступает в споры с ЦБ.

Уже нет. Пришла пора смирения, — заявил Дерипаска, отвечая на вопрос, спорил ли он с Набиуллиной.

Отношения Дерипаски с регулятором на протяжении последних лет характеризовались острой полемикой. Предприниматель неоднократно выступал против повышения ключевой ставки, утверждая, что такая политика душит предложение в экономике. Летом 2024 года стороны также разошлись в оценке потенциала российского фондового рынка: Дерипаска советовал вкладываться в долги, тогда как Набиуллина делала ставку на розничных инвесторов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что к концу года доллар может укрепиться до 78–84 рублей. По его словам, резких скачков курса валюты до начала 2026-го ожидать не стоит, а диапазон колебаний останется предсказуемым.

