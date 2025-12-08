ТИЭФ'25
08 декабря 2025

Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении 71 БПЛА за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Противовоздушная оборона за сутки уничтожила 171 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны. Всего с начала военной спецоперации средства ПВО сбили более 101 тысячи БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбит 171 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

С начала СВО российские войска уничтожили более 668 самолетов и 283 вертолета ВСУ. Украинские войска потеряли более 26 тысяч танков и бронемашин, почти 32 тысячи артиллерийских орудий и минометов. ВС РФ уничтожили 1,6 тысячи установок РСЗО, 639 зенитно-ракетных комплексов и около 49 тысяч единиц военного автотранспорта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ утратили возможность для масштабного наступления на Курском направлении. По его словам, украинское командование в настоящее время способно лишь на кратковременные попытки локальных действий. Эксперт также отметил, что российская разведка оперативно отслеживает формирования ударных группировок противника для превентивной атаки.

