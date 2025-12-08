ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:22

Школьники из Новороссийска во время угрозы атаки БПЛА учились в коридорах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во время угрозы атаки БПЛА в Краснодарском крае дети из новороссийских школ не стали отрываться от учебы, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, школьники получали знания в коридорах образовательных учреждений.

Угрозу атаки дронов ВСУ вводили в регионе утром в понедельник, 8 декабря. Сейчас она уже снята.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что при ночном налете беспилотников на Новороссийск 25 ноября пострадали четыре человека, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Повреждены жилые дома, падение обломков дронов вызвало возгорания, рассказывал он.

До этого стало известно, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

