Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники

Российские банки стали блокировать покупки россиян на маркетплейсах, пишут СМИ. Кого это коснулось, как это связано с мошенническими схемами?

Что известно о блокировках покупок на маркетплейсах

Сообщается, что при попытке оплаты крупного заказа (сумма которого, однако, не уточняется) банк сначала блокирует операцию, а затем присылает уведомление, что операция отклонена «во избежание мошенничества».

Чтобы снять ограничение, необходимо позвонить в банк или дождаться звонка. По телефону голосовой помощник уточняет у клиента, совершает ли он операцию добровольно. После подтверждения блокировка снимается. Кроме того, банк присылает рекомендации по распознаванию мошеннических схем и способам защиты от них.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, правда, опровергли информацию о блокировках оплаты со стороны банков при совершении крупных покупок на маркетплейсах.

«Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Какие переводы блокируют банки

В конце декабря стало известно, что банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами. При этом сумма перевода не имеет значения, сообщили «Известиям» юристы и аналитики финансового рынка.

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам», — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев добавил, что под блокировку попадают как крупные переводы (например, зарплаты на свой счет в другом банке), так и незначительные трансакции.

Отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре прошлого года заявила, что россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, но одновременно с этим участились сообщения о необоснованных блокировках счетов.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — сказала глава Центробанка на конференции «Фокус на клиента».

По ее словам, в такие ситуации часто приходится вмешиваться специалистам регулятора. ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и подчеркивает необходимость действовать так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит объяснить характер операций.

