08 декабря 2025 в 12:01

Суд удовлетворил иск вдовы журналиста Бентли на 5 млн рублей

Людмила Бентли Людмила Бентли Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Донецкий гарнизонный военный суд удовлетворил иск вдовы убитого журналиста Рассела Бентли, передает ТАСС. Инстанция решила компенсировать Людмиле Николаевне моральный вред на сумму 5 млн рублей. Выплатить его обязали Минобороны России.

Гражданский иск потерпевшего — Бентли Людмилы Николаевны — на компенсацию морального вреда на сумму 5 млн рублей удовлетворить и взыскать в ее пользу с Министерства обороны РФ компенсацию морального вреда в 5 млн рублей, — цитирует агентство судью.

При этом в понедельник, 8 декабря, суд приговорил Виталия Вансяцкого и Андрея Иорданова к 12 годам колонии каждого, а Владислав Агальцев получил 11 лет. Четвертый обвиняемый Владимир Бажин получил 1,5 года лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд по делу об убийстве корреспондента агентства Sputnik пройдет в Донецке. Следствие установило причастность четверых российских военнослужащих. Выяснилось, что 8 апреля 2024 года они применили к американскому журналисту насилие и пытки, в результате чего Бентли скончался, а автомобиль с телом подорвали.

