Стрельба произошла в одном из торговых центров Осло

Вооруженный злоумышленник устроил стрельбу в Осло, сообщили в пресс-службе полиции Норвегии. Инцидент произошел в местном торговом центре Storo Storsenter. Правоохранительным органам удалось задержать стрелка. В настоящее время здание осматривается, ведутся поиски пострадавших и других возможных преступников.

Стрелявший находится под нашим контролем, мы осматриваем магазин в поисках пострадавших и вовлеченных в инцидент лиц, — говорится в сообщении.

Ранее в США задержали 25-летнего студента-иммигранта из Пакистана, подозреваемого в подготовке массового расстрела. У него изъяли значительный арсенал оружия и тетрадь с детальным планом нападения.

До этого стрельба произошла в Вашингтоне. В результате были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. По его словам, эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях.