Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика

В ночь на 8 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, — сообщили в ведомстве.