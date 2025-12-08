ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 07:41

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 8 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, — сообщили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
регионы
беспилотники
Россия
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой
Домрачева раскрыла, почему стала диетологом
Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Российские штурмовики заставили бойцов ВСУ сбежать с поля боя
В Германии предложили искоренить все улицы с советскими названиями
«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 декабря: инфографика
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Свыше 60 беспилотников атаковали регионы России за ночь
Над Ленобластью сбили несколько БПЛА
Кабмин одобрил отмену испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
В Волгограде открыли ПВР после падения обломков БПЛА на дома
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
В российском регионе сбили четыре БПЛА
«Должна остаться покупателю»: Буланова высказала мнение о «деле Долиной»
SHOT сообщил о взрывах в двух городах России
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Психолог дала три действенных совета, как пережить измену
3 ингредиента — безумный вкус! Ваша новая коронная закуска на праздник
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.