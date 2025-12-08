ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:14

Женщину уволили с работы за чрезмерную пунктуальность

В Испании женщину уволили с работы за нарушение графика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщину в Испании уволили с работы за нарушение графика, сообщил портал Oddity Central. Сотрудница курьерской службы приходила на смену очень рано.

Как отметил портал, женщина должна была начинать работу в 7:30 утра, но регулярно приезжала в 6:45–7:00. Работодателя это не устраивало, он сделал первое предупреждение в 2023 году. Несмотря на выговоры, она продолжала приходить на смену очень рано.

В итоге, в начале 2025 года было решено уволить женщину. Она не согласилась с этим и подала на компанию в суд. Бывшая работница курьерской службы не смогла добиться решения в свою пользу, так как судья встал на сторону работодателя.

Ранее житель Могилевского района Белоруссии украл партию сала у бывшего начальника, чтобы отомстить за свое увольнение. Как сообщили в правоохранительных органах, 22-летний местный житель вывез с территории бывшего места работы две тонны продукта.

До этого редактора телеканала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили из-за видео в ее Telegram-канале об инциденте с самолетом по маршруту Москва — Пхукет. Комментируя информацию о сигнале бедствия, который самолет подал 3 декабря, она заявила о желании «поработать как надо», чтобы «был фарш».

