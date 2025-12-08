Женщину уволили с работы за чрезмерную пунктуальность В Испании женщину уволили с работы за нарушение графика

Женщину в Испании уволили с работы за нарушение графика, сообщил портал Oddity Central. Сотрудница курьерской службы приходила на смену очень рано.

Как отметил портал, женщина должна была начинать работу в 7:30 утра, но регулярно приезжала в 6:45–7:00. Работодателя это не устраивало, он сделал первое предупреждение в 2023 году. Несмотря на выговоры, она продолжала приходить на смену очень рано.

В итоге, в начале 2025 года было решено уволить женщину. Она не согласилась с этим и подала на компанию в суд. Бывшая работница курьерской службы не смогла добиться решения в свою пользу, так как судья встал на сторону работодателя.

