ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:55

Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском

Военэксперт Дандыкин: ВСУ потеряли способность наступать на Курском направлении

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины утратили возможность для масштабного наступления на Курском направлении, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование в настоящее время способно лишь на кратковременные попытки локальных действий. Он отметил, что российская разведка оперативно отслеживает формирования ударных группировок противника для превентивной атаки.

ВСУ вряд ли соберут силы для контрнаступления на Курском направлении. Скорее всего, будут попытки локальных действий — где-нибудь водрузить временный флаг на несколько часов, не более того. Уверен, если бы были скопления ВСУ на этом направлении, мы бы нанесли превентивный удар. Украинские бойцы не могут там собрать даже корпус, а для контрнаступления нужны минимум пять боекомплектов, обеспеченных техникой. На Курском направлении идут жестокие бои. Ну пустят ВСУ колумбийцев. Их там перебьют. В теории, для масштабных действий украинцам нужно иметь группировку в 20 тыс. человек, — пояснил Дандыкин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на понедельник, 8 декабря. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 67 вражеских объектов.

До этого стало известно, что в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.

ВСУ
Украина
Россия
Курская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.