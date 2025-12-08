Вооруженные силы Украины утратили возможность для масштабного наступления на Курском направлении, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинское командование в настоящее время способно лишь на кратковременные попытки локальных действий. Он отметил, что российская разведка оперативно отслеживает формирования ударных группировок противника для превентивной атаки.

ВСУ вряд ли соберут силы для контрнаступления на Курском направлении. Скорее всего, будут попытки локальных действий — где-нибудь водрузить временный флаг на несколько часов, не более того. Уверен, если бы были скопления ВСУ на этом направлении, мы бы нанесли превентивный удар. Украинские бойцы не могут там собрать даже корпус, а для контрнаступления нужны минимум пять боекомплектов, обеспеченных техникой. На Курском направлении идут жестокие бои. Ну пустят ВСУ колумбийцев. Их там перебьют. В теории, для масштабных действий украинцам нужно иметь группировку в 20 тыс. человек, — пояснил Дандыкин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на понедельник, 8 декабря. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 67 вражеских объектов.

До этого стало известно, что в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.