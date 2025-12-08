ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:41

В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Подмосковье сотрудникам петербургской полиции удалось задержать рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу УББ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сам подозреваемый является уроженцем Брянской области.

В ведомстве рассказали, что от аферистов мужчина получил оборудование, которое помогало операторам украинских кол-центров звонить потенциальным жертвам. В «обязанности» задержанного входило обеспечение бесперебойной работы техники.

За выполнение своих обязанностей уроженец Брянской области еженедельно получал в криптовалюте около $850. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке. Женщина получит обратно 730 тыс. рублей.

