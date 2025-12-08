ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:17

В Раде призвали к чистке во власти после отставки Ермака

Депутаты Рады призвали избавиться от ставленников Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Депутаты Верховной рады Украины призвали к чистке во власти от ставленников экс-главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило издание «Украинская правда». При этом речь идет и о региональных руководителях, в частности, в Полтаве и в Одессе.

В Раде есть большая группа, которая активно выступает за чистку. Адекватная часть «Слуги народа» понимает, что надо «вычистить» власть от тех, кого привел Ермак, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский пока не принял окончательного решения о новом главе своего офиса вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака, однако в политических кругах уже обсуждают основных претендентов. В их числе называют премьер-министра Юлию Свириденко и главу ГУР Кирилла Буданова.

До этого сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой. Он также добавил, что инициаторами преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Украина
Рада
Андрей Ермак
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото
«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC
Экс-депутат Рады предрек провал спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
Аэропорт крупного российского города перестал принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.