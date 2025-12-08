В Раде призвали к чистке во власти после отставки Ермака

Депутаты Верховной рады Украины призвали к чистке во власти от ставленников экс-главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило издание «Украинская правда». При этом речь идет и о региональных руководителях, в частности, в Полтаве и в Одессе.

В Раде есть большая группа, которая активно выступает за чистку. Адекватная часть «Слуги народа» понимает, что надо «вычистить» власть от тех, кого привел Ермак, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский пока не принял окончательного решения о новом главе своего офиса вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака, однако в политических кругах уже обсуждают основных претендентов. В их числе называют премьер-министра Юлию Свириденко и главу ГУР Кирилла Буданова.

До этого сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой. Он также добавил, что инициаторами преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).