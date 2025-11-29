Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой, заявил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. Он также добавил, что инициатором преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через антикоррупционные органы.

Обыски — это шаг, инициированный не Киевом, а внешними кураторами. Именно они через подконтрольные НАБУ и САП устраняют фигуру, которая стала токсичной, мешала попыткам урегулирования и препятствовала любым сигналам о деэскалации. Для Вашингтона стало очевидно: пока Ермак остается рядом с Зеленским, говорить об урегулировании бессмысленно, — пояснил сенатор.

Волошин отметил, что достижение мира подорвало бы позиции Ермака, которого он относит к прямым выгодополучателям коррупционных схем в энергетике и оборонном секторе. По его словам, уход главы офиса стал серьезным ударом по всей системе власти в Киеве и показал, что украинская государственность опиралась не на демократические механизмы, а на интересы узкой группы лиц, превративших боевые действия в источник обогащения.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что кресло главы офиса президента Украины может занять один заместителей Ермака — Игорь Жовква или Павел Палиса. По его мнению, среди также рассматриваются премьер-министр Украины Юлия Свириденко и экс-посол страны в США Оксана Маркарова.