10 августа 2025 в 13:09

В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника

Падение частей БПЛА привело к вводу режима ЧС в Миллеровском районе под Ростовом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Миллеровском районе Ростовской области в связи с повреждением нескольких частных домов фрагментами украинского беспилотника, сообщил районный глава Олег Коваленко в своем Telegram-канале. По его данным, атака БПЛА была успешно отражена в ночное время, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. Люди не пострадали. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром с 8:30 до 11:30 мск расчеты противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников самолетного типа, запущенных ВСУ. Наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Курской областью и акваторией Азовского моря.

Кроме того, по заявлению заместителя командира штурмового батальона 37-й бригады с позывным Эльбрус, в районе села Январское Днепропетровской области украинские операторы БПЛА атаковали группу сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел во время попытки российских войск эвакуировать пленных в тыл.

