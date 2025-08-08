Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:07

ВСУ с помощью БПЛА уничтожили десятки сдавшихся в плен сослуживцев

ТАСС: БПЛА ВСУ уничтожили до взвода сдавшихся в плен сослуживцев в Январском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские операторы БПЛА уничтожили до взвода собственных военнослужащих, которые сдались в плен в районе населенного пункта Январское в Днепропетровской области, сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Эльбрус. По его словам, дроны ВСУ атаковали, когда российские войска пытались эвакуировать пленных в тыл. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен майора ВСУ Максима Трофимука и эвакуировали его из зоны боевых действий. Российские военные пронесли его на носилках около 8 км до пункта сбора.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по сослуживцам, которые попытались добровольно сдаться в плен у Кременной в ЛНР. По его словам, двое военнослужащих погибли на месте, а еще один умер во время эвакуации российскими медиками. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Днепропетровская область
ВСУ
БПЛА
дроны
удары
атаки
пленные
ВС РФ
