Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации

Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен майора ВСУ Максима Трофимука и эвакуировали его из зоны боевых действий, сообщил пленный офицер на видео, опубликованном в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца. Российские военные пронесли его на носилках около 8 км до пункта сбора.

Трофимук рассказал, что после пленения российские военные сразу оказали ему первую медицинскую помощь и дали воды. На второй день его взяла под крыло другая группа военнослужащих, которая также оказала ему медпомощь.

И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне, — поделился офицер.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по сослуживцам, которые попытались добровольно сдаться в плен у Кременной в ЛНР. По его словам, двое военнослужащих погибли на месте, а еще один умер во время эвакуации российскими медиками. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.