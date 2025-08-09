Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете цветок, сочетающий в себе красоту, выносливость и волшебный аромат, обратите внимание на левкой. Этот неприхотливый красавец станет настоящим украшением вашего сада, радуя глаз и обоняние с раннего лета до поздней осени. Его пышные соцветия, напоминающие миниатюрные розочки, создают эффектные акценты на клумбах, а тонкий, изысканный аромат наполняет сад атмосферой романтики.

Что делает левкой особенным? Это растение — настоящий боец, способный выдержать и летний зной, и осенние заморозки. В отличие от многих капризных цветов, он не требует сложного ухода, устойчив к болезням и продолжает цвести даже в спартанских условиях. Его густые кустики, усыпанные цветами, сохраняют декоративность до самых холодов, не теряя при этом свежести и яркости красок. Посадите левкой вдоль дорожек или у беседки — и каждый вечер вы сможете наслаждаться его благоуханием, которое особенно усиливается в сумерках. Это тот редкий случай, когда красота сочетается с неприхотливостью, делая левкой идеальным выбором как для опытных садоводов, так и для новичков.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
