Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ

В Шебекинском округе при обстреле села Маломихайловка украинскими военными пострадали трое бойцов российского подразделения «Орлан», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, солдаты отделались ранениями легкой степени тяжести. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что в регионе беспилотник ВСУ атаковал бойца подразделения «Орлан» во время выполнения служебных обязанностей. Инцидент произошел у села Белянка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого Гладков сообщил, что два военнослужащих подразделения «Орлан» получили тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Чайки Белгородского района. Один из бойцов находится в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями конечностей.