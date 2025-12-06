Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что прилет неустановленного боеприпаса в Белгороде ранил мирного жителя и привел к перебоям электроснабжения в областном центре и его окрестностях. По его словам, пострадавшего мужчину везут в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что вместе с тем получил повреждения грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна. Он добавил, что в части Белгорода и округа все еще возникают проблемы с подачей электричества. На местах работают представители профильных служб.

Ранее стало известно, что двое жителей поселка Борисовка Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника. Как рассказал Гладков, мирные граждане получили осколочные ранения ног. Пострадавшим на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.