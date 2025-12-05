ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:04

Двое россиян пострадали при атаке украинского БПЛА

Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке украинского БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое жителей поселка Борисовка Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Они получили осколочные ранения ног. Пострадавшим на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Поселок Борисовка Борисовского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали два мирных жителя, — сказано в сообщении.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

Ранее украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

Вячеслав Гладков
пострадавшие
Белгородская область
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.