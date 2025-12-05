Двое россиян пострадали при атаке украинского БПЛА

Двое жителей поселка Борисовка Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Они получили осколочные ранения ног. Пострадавшим на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Поселок Борисовка Борисовского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали два мирных жителя, — сказано в сообщении.

Утром 5 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по девять БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

Ранее украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.