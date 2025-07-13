Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ Гладков сообщил о ранении бойцов «Орлана» при атаке ВСУ под Белгородом

Двое бойцов подразделения «Орлан» получили тяжелые ранения при атаке украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Эта группа была сформирована по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пострадали бойцы подразделения «Орлан» и самообороны. <…> Двое бойцов получили ранения, — отметил Гладков.

Один из бойцов в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения рук и ног. Второй раненый — тоже в тяжелом, с минно-взрывной травмой и такими же ранениями — сейчас в Октябрьской райбольнице.

В ночь на воскресенье, 13 июля, ВСУ ударили беспилотниками по четырем регионам России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 воздушных целей. Наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там были сбиты и перехвачены 26 украинских дронов.

В период с 13:00 мск до 16:00 мск 13 июля ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ в двух российских регионах. Семь дронов уничтожили в Брянской области, еще пять — в Орловской. С 16:00 до 18:00 уничтожили 16 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, они были ликвидированы в Брянской, Рязанской, а также Смоленской и Орловской областях.