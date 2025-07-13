Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 20:00

Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ

Гладков сообщил о ранении бойцов «Орлана» при атаке ВСУ под Белгородом

Фото: Социальные сети

Двое бойцов подразделения «Орлан» получили тяжелые ранения при атаке украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Эта группа была сформирована по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пострадали бойцы подразделения «Орлан» и самообороны. <…> Двое бойцов получили ранения, — отметил Гладков.

Один из бойцов в тяжелом состоянии — у него множественные осколочные ранения рук и ног. Второй раненый — тоже в тяжелом, с минно-взрывной травмой и такими же ранениями — сейчас в Октябрьской райбольнице.

В ночь на воскресенье, 13 июля, ВСУ ударили беспилотниками по четырем регионам России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 воздушных целей. Наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там были сбиты и перехвачены 26 украинских дронов.

В период с 13:00 мск до 16:00 мск 13 июля ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ в двух российских регионах. Семь дронов уничтожили в Брянской области, еще пять — в Орловской. С 16:00 до 18:00 уничтожили 16 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, они были ликвидированы в Брянской, Рязанской, а также Смоленской и Орловской областях.

Владимир Путин
ВСУ
атаки
БПЛА
беспилотники
Белгородская область
ранения
пострадавшие
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые нашли ген, ускоряющий развитие рака печени
«Талибан» сделал неожиданное заявление о международном признании
В МВД зафиксировали резкий рост числа терактов в 2024 году
На подъездах к Крымскому мосту организовали бесплатную раздачу воды
Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Петербурге
«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше
Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ
В зоне СВО заметили российский танк с антидроновыми «дредами»
«Зенит» заключил пятилетний контракт со звездой бразильского футбола
Стало известно о смерти экс-президента южной страны
Милонов взялся за фильмы с бездетными «ведьмами под 40 лет»
В США назвали причину замирания линии фронта на Украине
В Германии предложили вернуть всеобщий призыв в армию
103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия
Раскрыт важный маневр российских военных в ДНР
ВСУ замалчивают инцидент с жестоким убийством майора
Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС
В Европе открывают новый маршрут для поставок оружия на Украину
К чему снится волк: белый, черный, атакующий? Знаки судьбы и предупреждения
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.