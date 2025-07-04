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04 июля 2025 в 18:54

Силы ПВО испепелили 16 БПЛА в четырех регионах России

Силы ПВО предотвратили атаки БПЛА на Брянскую и Рязанскую области

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны в период с 16:00 мск до 18:00 мск уничтожили 16 украинских БПЛА над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, дроны были сбиты в Брянской, Рязанской, а также Смоленской и Орловской областях.

С 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Рязанской области и по одному БПЛА — над территориями Смоленской и Орловской областей, — говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в окрестностях Ижевска силы российских ПВО сбили два беспилотника, летевших на город. Об уничтожении первого БПЛА Бречалов сообщил в 09:51. О ликвидации второго он рассказал в 10:08.

Позднее он заявил об отражении третьей атаки беспилотника, которая не достигла цели. Аппарат потерял координаты в результате работы российских средств РЭБ, уточнил глава Удмуртии.

До этого на Кубани объявили ракетную опасность. Жители региона получили соответствующее сообщение от РСЧС. Гражданам порекомендовали сохранять спокойствие, а также избегать открытых участков улиц и укрываться в помещении без окон до поступления сигнала «Отбой».

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