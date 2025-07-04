На Кубани объявили ракетную опасность

В Краснодаре объявили ракетную опасность, сообщает портал «Кубань 24». Жители региона получили соответствующее сообщение от РСЧС. Уточняется, что предупреждение поступает через официальное приложение МЧС России.

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и усилить бдительность. Следует избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до поступления сигнала «Отбой».

Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 26. Также БПЛА уничтожили в Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.

Как пишет между тем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», рекордные 539 российских дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Основным направлением ударов стал Киев, отмечается в посте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.